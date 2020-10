A Cava de’ Tirreni il “corteo funebre dell’imprenditoria cavese”/LA DIRETTA

Dalla stazione a Palazzo di Città per incontrare il sindaco Servalli

Cava de’ Tirreni. Un corteo ordinato e pacifico quello che ieri si è mosso dalla stazione cittadina fino a Palazzo di Città, scortato un dispiegamento di forze dell’ordine a garantire la sicurezza. Anche dalla città metelliana si solleva il grido di protesta contro le ulteriori restrizioni disposte da Governo e dallla Regione Campania nell’ambito delle misure di contenimento previste dall’emergenza sanitaria.

A scendere in piazza gestori di palestre, centri benessere, ludoteche, commercianti, esercenti: “Abbiamo fatto sacrifici per metterci in regola con le vostre regole anticovid e ora ci date il colpo di grazia con la chiusura anticipata e le nuove chiusure”.