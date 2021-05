Il Comune di Cava de’ Tirreni ha istituito il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce la tassa per l’occupazione di suolo e aree pubbliche, l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

In sostituzione della Tosap e della Tarig, invece, è stato istituito il “Canone Mercatale”, versato per le occupazioni temporanee in aree mercatali.

Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, contestualmente al rilascio dell’atto concessorio. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile.

Eccezionalmente per l’anno 2021, il canone unico patrimoniale annuale deve essere corrisposto entro il 30 giugno.

Il Servizio Canone Unico del Comune provvederà ad inviare ai titolari di concessione/autorizzazione permanente un avviso di pagamento con il calcolo del canone dovuto, applicando le tariffe approvate per l’anno 2021 con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 23/04/2021.

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione o per richiedere un appuntamento è possibile rivolgersi al Servizio Canone Unico- via C. Schreiber, 089/682230 – 089/682225- 089/682146-089/682473 anche a mezzo mail diretta al funzionario responsabile del Servizio dott.ssa Milena Damiano milena.damiano@comune.cavadetirreni.sa.it

Gli uffici sono aperti il lunedì e il mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Leggi anche: Centro diabetologico, dall’ospedale alla nuova sede di via Papa Giovanni XXIII