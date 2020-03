A Cava de’ Tirreni “Ben-essere Donna” diventa on line

Il mercoledì e il venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

L’iniziativa dell’Amministrazione Servalli, coordinata dalla Presidente della Commissione Servizi Sociali e Sanità, Paola Landi, è arrivata alla quinta edizione, con 60 donne che hanno inviato lo scorso mese di febbraio, la richiesta di partecipazione ai corsi di Danzaterapia, Yoga e Meditazione, Autodifesa.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso sono state attivate due lezioni grazie alla disponibilità degli esperti, attraverso gruppi organizzati con “whatsApp”, dove il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 17 alle ore 19, si tengono lezioni di yoga con il maestro Gino Cardone e di danzaterapia con l’esperta Alba Pagano.

“Siamo tutti impegnati, come Amministrazione comunale – afferma la Presidente della Commissione Servizi sociali e Sanità, Paola Landi – nel cercare di dare ogni supporto possibile ai cittadini per alleviare i tanti disagi di questa emergenza che ci costringe a casa. In quest’ottica, grazie alla disponibilità di Alba Pagano e Luigi Cardone, vogliamo offrire un servizio che assume ancora più importanza in questo particolare momento, convinti che le relazioni interpersonali, pur se obbligatoriamente virtuali, siano imprescindibili per il proprio benessere psico fisico e, quindi, anche impegnandosi a seguire gli appuntamenti via whatsApp dei corsi diventa un modo per tenere occupato il proprio tempo”.