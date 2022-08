85 studenti tunisini portati davanti ai tribunali italiani per falsificazione di certificati

Majdi Garbai, vice-capitano e membro del Comitato per i tunisini all’estero, venerdì 3 giugno 2022, è stato accusato di aver rilasciato false attestazioni di lingua a 85 studenti tunisini in Italia, e più precisamente a Roma, per iscriversi alla B2 italiana. Facoltà di Roma 3.

« Gli insegnanti hanno detto agli studenti che il fascicolo sarebbe stato inviato a un giudice italiano Majdi Garbai scrive e aggiunge: Dopo aver contattato gli studenti, hanno ammesso di aver seguito le raccomandazioni di una persona a Tunisi che era la vera persona dietro la falsificazione dei documenti. ».

« Un’inchiesta dovrebbe essere aperta a Tunisi “, continua il sub.

SA