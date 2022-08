80.000 euro l’anno dal suo divano: un’azienda canadese cerca un pasticcere professionista

Il ruolo è quello di “guidare la politica dell’industria dolciaria di Funhouse” e di dirigere i “Tre” Bonbonlogues” già esistenti.

“All’inizio dello scorso anno stavamo cercando ‘bonbon lugs’, la nostra interpretazione dei sapori originali”, ha detto all’AFP la portavoce di Candy Fanhouse Vanessa Janakijewski-Rebelo. “Stiamo ora cercando il nostro Direttore Generale Pasticceria, che guiderà gentilmente i nostri ‘bonbonlogues’!”

Il fortunato vincitore avrà molte responsabilità, come approvare nuovi prodotti con l’etichetta “DGC (Directeur Général des Confectioneries)”, organizzare “Riunioni del consiglio di pasticceria” o anche il ruolo di “Maestro Assaggiatore”. Per non parlare del supporto di “tutte le cose divertenti” al lavoro.

L’offerta è aperta a chiunque viva in Nord America che abbia cinque anni o più. Ovviamente bisogna avere “papille gustative d’oro” e una “passione per i dolci”, definisce l’offerta di lavoro.

Candy Funhouse ha dichiarato di aver già ricevuto più di 100.000 domande in due settimane. “La maggior parte sono adulti, ma circa il 25% sono bambini”, ha detto la portavoce.

La pubblicità sui social media è stata un enorme successo tra gli utenti di Internet di tutte le età. Così, Matthew Crooks, un utente americano, ha notato su Twitter che sua figlia di otto anni aveva fatto domanda e aveva persino creato il suo profilo LinkedIn per l’occasione.

Ha scritto: “Da @candyfunhouseca si è candidata ufficialmente. Grazie per averla aiutata a conoscere il lavoro e l’importanza di un curriculum forte, anche se ha solo 8 anni”. Una volta selezionata, la recluta sarà sottoposta a “Formazione completa sul gusto” e ovviamente beneficerà di un’assicurazione dentale completa.