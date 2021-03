“8 Marzo e non solo”, l’evento de laRed dedicato alle donne

Lunedì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sulla nostra pagina Facebook e il canale YouTube sarà trasmesso in diretta streaming l’evento online “8 Marzo e non solo”.

Un’opportunità di confronto e di dibattito tutto al femminile, supportata dal patrocinio morale del Comune di Cava de’ Tirreni e che vedrà la partecipazione di professioniste che hanno seguito le proprie passioni e sono state in grado di concretizzarle in ambiti lavorativi.

Quanto spazio sono riuscite a conquistare le donne nel mondo del lavoro? Quali ostacoli hanno dovuto fronteggiare e quanto ancora c’è da fare?

A queste e altre domande si darà risposta nel corso dei cinque talk in cui è strutturato l’evento, condotti e moderati dalla giornalista Maria Cristina De Rosa, che andranno in onda in diverse fasce orarie dalle 10.00 alle 20.00, suddivisi in base ai settori professionali dei talent individuati:

– “Editoria e Teatro” (ore 10.00) con ospiti quali Antonella Cilento, scrittrice e giornalista (finalista Premio Strega nel 2014 con “Lisario o il piacere infinito delle donne – Mondadori) Stefania Bruno, drammaturga e studiosa di teatro, Stefania Cantelmo, docente di editoria al Master SEMA dell’Università Suor Orsola Benincasa, Renata Fusco, attrice performer e doppiatrice (Cenerentola II, Il Re Leone II, La Bella e la Bestia – Un magico Natale) Geltrude Barba, regista e attrice teatrale;

– “Cinema e Fiction” (ore 11.30) con ospiti quali Irene Maiorino, attrice (Gomorra 2, 1994 – La serie, I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi) Gina Amarante, attrice (Non dirlo al mio capo, Gomorra 3 e 4, I Bastardi di Pizzofalcone e Lolita LoBosco) Roberta Scardola, attrice e conduttrice (Caro Maestro, Provaci ancora prof!, Carabinieri, I Cesaroni) Francesca Ferrara, membro produzione e organizzazione Social World Film Festival;

– “Moda” (ore 16.00) con ospiti quali Emira M’sakni, fondatrice e direttore creativo di SpaghettiMag., Gaia Gorni, fotografa (Selected by Photo Vogue Italia) Federica Passarella, giornalista freelance (SpaghettiMag., The Vision) Marzia Peragine, fashion stylist e influencer;

– “Social Feminist” (ore 18.00) con ospiti quali Virginia Ciambriello, divulgatrice, Melissa Lombardi, attivista, Vanessa Putignano, content creator, Ilaria Nassa, attivista;

– “Politica” (ore 19.00) con ospiti quali Lucia Vuolo, europarlamentare, Annetta Altobello, assessore comunale, Antonella Garofalo, assessore comunale, Lorena Iuliano, assessore comunale, Filomena Avagliano, consigliere comunale.