7 benefici dell’abbraccio sulla salute mentale

Abbracciare, che può sembrare una semplice forma di contatto fisico, in realtà ha molti benefici per la salute mentale. Dal miglioramento dell’umore al rafforzamento delle relazioni sociali fino alla loro riduzione pressioneI suoi vantaggi sono molteplici. Quindi gli abbracci a lei Potenza inaspettata. In questo post, scopri sette benefici per la salute mentale dell’abbraccio.

Abbracciare riduce lo stress

Come gesto emotivo, gli abbracci sono molto efficaci per alleviare lo stress e fornire un senso di conforto. In effetti, l’abbraccio ha un grande effetto sulla riduzione dell’ansia, sul miglioramento dell’umore e rilassamento. Il loro effetto di riduzione dello stress può essere spiegato da vari meccanismi fisiologici.

Innanzitutto, gli abbracci promuovono il rilascio di ossitocina. È un ormone comunemente chiamato ormone dell’amore o dell’attaccamento. La produzione di questo ormone è regolata dall’ipotalamo, un’area del cervello che si occupa della regolazione emozioni e il comportamenti sociali. In caso di coccole, quest’ultimo rilascia ossitocina che dona una sensazione di benessere.

L’abbraccio influisce anche sulla produzione di cortisolo, un ormone dello stress prodotto dalle ghiandole surrenali, che ne riduce la produzione in misura minore. L’eccessiva produzione di questo ormone può diventare una fonte di problemi di salute come: ipertensioneIL diabete o anche La mia malattia di cuore. Riducendone la produzione, gli abbracci riducono lo stress.

Inoltre, con la produzione di ossitocina, che stimola, gli abbracci aiutano a rafforzare il nostro sistema immunitario. Infatti, l’ossitocina viene utilizzata per produrre globuli bianchi che verranno utilizzati per la resistenza infezioni e il malattia. Va anche notato che gli abbracci sono un ottimo modo per rafforzare le relazioni sociali. Consentono di creare legami tra le persone e migliorare notevolmente la qualità della vita. Questo porta ad una migliore autostima e ad una maggiore soddisfazione nelle relazioni.

Gli abbracci migliorano la connessione emotiva

rappresentano gli abbracci segno di affetto fisico che creano una vera connessione emotiva tra le persone. Può essere una forma di comunicazione che esprime amore e affetto e simpatia. Pertanto, i legami tra gli individui sono rafforzati.

In secondo luogo, gli abbracci sono un modo per sviluppare o migliorare la comunicazione non verbale. Ciò è spiegato dal fatto che possono trasmettere emozioni in modo chiaro. IL sentimenti di simpatiaQuindi la sensazione di essere capiti o addirittura amati è una sensazione molto migliore.

Inoltre, gli abbracci riducono lo stressansia È la radice della formazione di veri legami affettivi. È vero che alti livelli di ansia possono ostacolare la nostra capacità di stabilire una connessione emotiva con gli altri. Scegliendo di abbracciarci, possiamo sentirci più a nostro agio o anche più aperti con gli altri.

Un altro vantaggio dell’abbraccio è creare fiducia tra le persone la gente. Questo semplice gesto può attestare tutta la considerazione o la fiducia che una persona mostra nei confronti di un’altra. Nota che per le persone che si fidano l’una dell’altra, esprimere sentimenti e pensieri è molto più facile: da qui la nascita connessione emotiva.

L’abbraccio migliora l’umore

Oltre ai benefici di cui sopra, gli abbracci sono ormai un vero e proprio rimedio naturale per migliorare l’umore. Infatti, sia il corpo che la mente beneficiano del senso di benessere che portano. Questo è già stato riflesso nella modifica Ossitocina Che porta un senso di benessere e permette di ritrovare il buon umore.

D’altra parte, gli abbracci rallentano la produzione di cortisolo (l’ormone dello stress). Tuttavia, aumentano la produzione dopamina Basato su serotonina. Questi ultimi sono neurotrasmettitori che contribuiscono in modo significativo a migliorare l’umore. Con gli abbracci la tensione muscolare diminuisce e ci sentiamo più rilassati. Così è più facile avere un umore migliore.

Inoltre, gli abbracci aumentano l’autostima. In effetti, gli abbracci sono un ottimo modo per esprimere affetto, sostegno o persino fiducia. Più siamo sicuri di noi stessi, più tendiamo ad essere positivi e quindi di buon umore. Abbracci già coinvolti nella riduzione ansia Quindi sono ottimi alleati per essere di buon umore.

Gli abbracci alleviano il dolore

Gli abbracci riducono il dolore perché aiutano a stimolare la risposta delle endorfine. Questi sono neurotrasmettitori naturali la cui funzione principale è alleviare il dolore. Sono tipi di oppioidi naturali che entrambi producono l’ipotalamo e ghiandola la ghiandola pituitaria. produzione endorfine È in risposta a vari stimoli, inclusi gli abbracci.

Un altro meccanismo per ridurre il dolore abbracciando è la riduzione della tensione muscolare. Quando queste tensioni vengono alleviate, il dolore si riduce. Infatti, la tensione muscolare può esacerbare il dolore pressione affiliato nervi o circolazione rallentata. Pertanto, gli abbracci consentono a Rilassamento muscolare e migliorare la circolazione sanguigna.

L’abbraccio migliora il sonno

L’abbraccio fornisce molti dei benefici del sonno attraverso una varietà di meccanismi. Prima di tutto, provocando il rilascio Ossitocina e dopamina, riducono lo stress e l’ansia. Facilitano Addormentarsi E farti dormire bene.

Quindi stimoli il rilassamento aumentando la produzione di endorfine. Questi aiuteranno a ridurre il dolore muscolare e la tensione. Agiscono quasi allo stesso modo degli antidolorifici e quindi facilitano l’addormentamento.

Infine, va notato che gli abbracci stimolano fortemente la produzione di melatonina. È un ormone la cui funzione principale è quella di regolare i cicli del sonno. La melatonina, infatti, è prodotta naturalmente dall’organismo e regola i ritmi circadiani responsabili del controllo del ciclo Dorme et al il risveglio. Pertanto, stimolare la produzione di questo ormone rende il sonno più tranquillo.

Gli abbracci aumentano l’immunità

Abbracciare ha effetti benefici sul sistema immunitario. Ciò si spiega con il fatto che stimolano la produzione di dopamina e ossitocina, che contribuiscono a ridurre lo stress e l’ansia. Infatti, lo stress può avere effetti negativi sul sistema immunitario perché aumenta i livelli di cortisolo nel cervello ricco. IL cortisolo Inibisce l’azione dei globuli bianchi che normalmente combattono le infezioni.

Anche gli abbracci aiutano Ridurre l’infiammazione dentro il corpo. Lo fanno aumentando la produzione di ossitocina, che è un ormone antinfiammatorio naturale. Questo è un grande vantaggio da allora infiammazione cronica Può portare a seri problemi di salute.

Inoltre, gli abbracci sono stimoli per la produzione di anticorpi nel corpo aumentando la produzione di ossitocina, che la favorisce. In effetti, l’ossitocina ha un ruolo enorme da svolgere nella produzione di anticorpi.

Infine, gli abbracci sono anche efficaci nell’aiutare a ridurre i sintomi della depressione. Più specificamente, le persone che soffrono di depressione hanno un sistema immunitario indebolito. Pertanto, sono altamente suscettibili alle infezioni. Tuttavia, con gli abbracci, il sistema immunitario di queste persone si libera di più Ossitocina Basato su dopamina Che migliora il loro umore.

L’abbraccio è una forma di terapia

L’abbraccio è anche noto come terapia del tocco. Pertanto, è una forma di terapia che permette di ritrovare la calma, la serenità e la fiducia in se stessi. Allo stesso modo, è possibile ripristinare rapidamente le buone condizioni rilassati e sonno ristoratore

Il termine terapia corrisponde più agli abbracci quando si parla di depressione. In effetti, l’effetto dell’abbraccio sulla produzione di ossitocina e dopamina lo rende un’opzione terapeutica preferita. depressione. Consentono al soggetto di ritrovare la sua fiducia, ma anche di creare più facilmente forti legami con chi lo circonda.