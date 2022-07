Conosciamo tutti la maggiorana come verdura aromatica in cucina.

No ? Quindi, qui vi mostro tutti i suoi benefici per la salute e il benessere.

È stato il mio migliore amico erborista a spiegarmi tutti i benefici di questa pianta.

E vedrai che è molto completo.

Dato che sapevo tutto questo, l’ho incorporato nella mia dieta.

Ecco 6 incredibili benefici per la salute della maggiorana. uno sguardo :

1. La maggiorana aiuta a dormire

Hai difficoltà a dormire?

Un buon tè alla maggiorana dovrebbe aiutarti.

Molto semplicemente, perché ha virtù calmanti e rilassanti.

Ti consiglio anche di berlo una ventina di minuti prima di coricarti.

Com’è preparato?

Infuso di 40 g di foglie fresche (o 10 grammi di foglie essiccate) di maggiorana in 1 litro d’acqua per 10 minuti.

Attenzione a non mangiare troppo.

Perché una delle controindicazioni è l’effetto della sonnolenza.

2. Tratta i disturbi digestivi

Da sempre noto per le sue proprietà antispasmodiche, è efficace contro i piccoli problemi digestivi.

In caso di digestione lenta, flatulenza, gonfiore e persino diarrea, si consiglia di bere la maggiorana.

Per superare questi problemi cronici, puoi incorporare la maggiorana come erba nei tuoi piatti.

Dal sapore piccante di origano, è perfetto su insalate, pasta, o in marinata per carni alla griglia o pesce.

E non dimenticare i fiori! Non sono solo decorativi su un piatto, ma hanno anche gli stessi vantaggi delle foglie.

Quindi, se i tuoi piedi stanno fiorendo, non sbarazzartene!

3. La maggiorana è prescritta in caso di ustione

Lenitivo, calmante, leggermente lenitivoMaggiorana funziona efficacemente per contrastare gli stati depressivi.

In aromaterapia usiamo Olio essenziale di maggioranaAnche le foglie fresche funzionano benissimo.

Così, in infusione o diffusione, questa pianta aromatica aiuta a rilassarsi ed evitare i pensieri oscuri.

Se ti senti molto stanco, sentiti libero di spargere un po’ di questo olio nella stanza in cui stai riposando.

4. Rafforza il sistema immunitario

La maggiorana è composta da acido fenolico, flavonoidi e altri ingredienti fenolici specificatamente prescritti per rafforzare il sistema immunitario.

Si consiglia pertanto di effettuare regolari trattamenti preventivi al cambio delle stagioni.

Sia nella tisana che nell’olio essenziale, entrambi sono efficaci.

Come trattamento, può attivare la guarigione dal raffreddore o dall’influenza invernale.

A proposito, lo sapevi che l’inalazione della maggiorana può aprire i seni nasali?

5. Calma i dolori reumatici

Certo, questa erba aromatica è piena di sorprese.

La maggiorana è un analgesico naturale che allevia il dolore associato a reumatismi, osteoporosi o artrite.

Massaggia le zone doloranti con olio di maggiorana.

Per la massima efficacia, bevi 3 tazze di tisana al giorno per trattare il dolore interno.

Questa tecnica allevia anche i dolori o qualsiasi dolore quotidiano come ad esempio il torcicollo.

6. Purifica la pelle

La maggiorana ha un effetto benefico sulla pelle matura o problematica.

Con molte vitamine e antiossidanti, migliora l’aspetto della pelle e rimuove i radicali liberi responsabili delle rughe.

Essendo battericida, è ideale in caso di sfoghi di acne.

La detersione della pelle con una miscela di maggiorana aiuta a ripristinare una bella pelle priva di brufoli.

Come cresce la maggiorana?

Naturalmente si possono acquistare i gambi di maggiorana dal venditore di verdure o al mercato…

Ma cosa c’è di meglio che averne uno a casa?

Perché non c’è niente di più semplice: Cresce bene in vaso sul balcone così come nel terreno nell’orto.

Per questo è ideale un terriccio ben drenato o da vaso.

Essendo una pianta mediterranea, richiede poca acqua e prospera in pieno sole.

Inoltre, è molto decorativo con i suoi bellissimi fiori viola.

Il tuo turno…

Hai sperimentato i benefici terapeutici della maggiorana? Dicci nel commento Se funziona per te. Non vediamo l’ora di leggerti!

