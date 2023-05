6 alimenti che non dovresti lavare prima di mangiare

Prima di iniziare a preparare un buon pasto, passiamo spesso attraverso la cassetta delle pulizie obbligatoria. Puliamo grossolanamente i pomodori e le carote sotto l’acqua fredda per eliminare il più possibile i pesticidi. Tuttavia, questo passaggio non sarà necessario per alcuni alimenti.O perché rischia di far loro del male, o perché l’operazione è inutile».lui spiega vita piena.

In generale, è meglio non lasciare il cibo in ammollo a lungo nell’acqua. Alcune verdure come i broccoli o le zucchine perdono anche sapore, consistenza e sostanze nutritive. Questo è anche il motivo per cui è meglio lavare frutta e verdura in acqua fredda piuttosto che in acqua calda. Ricordati di scolare bene il cibo una volta sciacquato per evitare il ristagno di acqua e pesticidi rimasti sulle verdure.

1- Frutta e verdura la cui buccia non è commestibile

Non è necessario lavare carote, banane, kiwi e arance, le verdure di cui non si mangia la buccia non devono essere lavate perché i batteri non le ingoiano. Per i frutti con una buccia più spessa (come arance, meloni o meloni), l’interno è protetto dai pesticidi grazie alla buccia barriera.

2 – cipolle

Non è necessario lavare cipolle, aglio e porri, poiché sono protetti dalla loro buccia. Lo sporco rimarrà sugli strati esterni che finiranno nella spazzatura. Puoi ancora far scorrere le cipolle sott’acqua per alleviare i tuoi occhi ed evitare le lacrime mentre le tagli.

3 – funghi

Per quanto sorprendente possa sembrare, è meglio non immergere i funghi nell’acqua. Assorbe rapidamente l’umidità, diventa soffice e perde il suo sapore. È meglio lavarli velocemente sotto l’acqua fredda (per rimuovere il terreno in particolare) poco prima di cuocerli. Rimuovere l’acqua dalla padella il più rapidamente possibile con un tovagliolo di carta.

4 uova

Il guscio d’uovo non è una barriera completamente ermetica. Ecco perché quando schiacci le uova, scopri un leggero strato protettivo che protegge molto di più l’interno. A contatto con l’acqua, l’uovo perde la pelle ed è più probabile che moltiplichi i batteri, il che può portare a un rischio di contaminazione da salmonella. Questo è il motivo per cui si consiglia vivamente di non lavare le uova.

5 – pollo

Lavare assolutamente il pollo. Il pollo crudo ha già dei batteri nella sua carne, ma lavarlo fa crescere i batteri su tutto il pollo. Un vero problema, sapendo che alcuni batteri non scompaiono durante la cottura e quindi possono essere ingeriti. Come per le uova, la moltiplicazione di questi batteri può causare infezioni come la salmonella o l’Escherichia coli.

6 – Avvocati

Non lavare il tuo avocado! Come spiegato nel primo punto, gli avocado hanno una buccia abbastanza spessa da proteggerli dai pesticidi. Lavandolo, rischi di prendere acqua. Una volta in frigorifero, la carne si scurirà due volte più velocemente.