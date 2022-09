52 anni fa abbiamo lasciato Purville: France 3 onora Norman che ci ha fatto tanto ridere

Se il nome André Raimbourg per te non significa nulla, è difficile, invece, non provare nostalgia quando si evoca il simbolo Bourvil. L’attore francese, che ha distinto diverse generazioni, raduna ancora regolarmente intere famiglie che si rallegrano dei suoi più grandi successi.

Viaggio fantastico

Molto rapidamente, André Remburg ebbe l’idea di rinunciare al suo nome originale per chiamarsi Bourville, ispirato dal nome del villaggio in cui è cresciuto: Bourville. Un’opzione vincente poiché, in pochi anni, il traduttore di “Insalata di frutta” è diventato una figura di spicco della cultura francese. Il film documentario di Boris Denis e Bernard Farrow, in onda venerdì 23 settembre su France 3, in occasione del 52° anniversario della morte di Normand, dal titolo Incrocio di BourvilleRipercorre la carriera dell’attore.

Un attore… o un artista. Perché, se questi sono i suoi ruoli in grande mocioE il Cornwood o attraversare parigi Che ha segnato in particolare il morale che ha aumentato il pubblico dei canali TV ogni inverno, Purvill ha avuto diversi fili nel suo arco narrativo. Radio, sketch, teatro boulevard, operetta, musica… tutto ciò che toccava il nativo di Brito Fiquimari si trasformava in oro.

Questo dipinto, portato dalla voce dell’attrice Valerie Lemercier, sarà l’occasione per ricordare le sue opere più belle, e anche per scoprire precedenti (quasi) inosservati attraverso documenti d’archivio inediti. I suoi figli Dominique e Philippe, che hanno scelto strade diverse specializzandosi in giustizia e finanza, ricorderanno con affetto il padre, scomparso così presto e che rimane, ancora oggi, una delle figure che hanno segnato la scena francese. osso.

Limitato, con poche eccezioni, a ruoli carini, a volte ingenui o addirittura completamente stupidi, e nel corso della sua carriera è riuscito a far ridere il suo pubblico.

Il documentario di Boris Denis e Bernard Farrow seguirà la messa in onda di La Cuisine au beurre, il lungometraggio di successo che segnerà la fine della sua collaborazione con Fernandel, altro grande uomo del cinema francese.