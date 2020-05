4 maggio, al via fase 2 e nuovo modello autodichiarazione

E come prassi in Italia, la burocrazia è onnipresente e inclusa nella cosiddetta fase due. Tornano alcune libertà personali, se non fosse per l’ennesimo modello di autocertificazione da dover compilare prima di uscire (e che varia dal precedente).

Dal 4 maggio hai due possibilità:

scaricare il nuovo modello cliccando qui; modificando il modello precedente in due o tre punti.

Se vuoi scaricare e stampare il nuovo modello

Cosa cancellare del modello che hai usato fino al 3 maggio 2020

Se non vuoi scaricare e stampare il nuovo modello

Se non vuoi stampare ed editare l’ennesimo modello, puoi prendere quello stai usando oggi e lo puoi modificare cancellando alcune righe.