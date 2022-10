3 app da provare questo autunno

Molte delle nostre attività ora sono online. Ecco le migliori VPN che puoi provare in questo momento, per maggiore sicurezza e vantaggi.

Le VPN si sono dimostrate strumenti di sicurezza informatica essenziali ormai da molti anni. Come ? Proteggendo i tuoi dati personali, mantenendo la tua privacy online e dandoti accesso a numerosi vantaggi (navigazione anonima, aggiramento di geo-restrizioni e censure, ecc.).

Tuttavia, se vuoi vestirti da solo questo autunno, potresti essere sopraffatto dai numerosi fornitori disponibili sul mercato. Quindi qui vedremo tre provider da provare senza esitazione, per una protezione e servizi ottimali.

CyberGhost: una VPN molto completa

La prima VPN di cui vogliamo parlarti qui è CyberGhost. Potresti averlo già incontrato durante le tue ricerche, perché è così diffuso. In termini di sicurezza, questo software è perfettamente funzionante: crittografa i tuoi dati di navigazione utilizzando un potente algoritmo e nasconde il tuo intero indirizzo IP. In questo modo puoi Naviga in modo anonimo.

Ma CyberGhost va ben oltre, dandoti anche accesso a un’applicazione facile da usare e compatibile con i principali sistemi operativi (Windows, Android, macOS, iOS e Linux). Attraverso questa applicazione, puoi connetterti a più di 9.500 server in 91 paesi in tutto il mondo.

In questo modo, puoi bypassare tutti i blocchi geografici e sbloccare i contenuti web stranieri. Così puoi accedere a tutti questi vantaggi senza limiti, CyberGhost ti consente fino a 7 connessioni simultanee su un account, così puoi connettere tutti i membri della tua famiglia e persino aiutare i tuoi amici se necessario.

E per quanto riguarda i prezzi, tieni presente che questa VPN sta attualmente abbassando i prezzi: si stanno rendendo disponibili A soli 2,03€ al mese grazie ad uno sconto eccezionale e 4 mesi gratis sulla sua formula biennale (prolungata per l’occasione a 28 mesi). Questa offerta include anche una garanzia di rimborso di 45 giorni per avere la schiena coperta, quindi approfittane rapidamente.

NordVPN: la tua sicurezza prima di tutto

La seconda VPN nel nostro articolo è NordVPN. Con questo programma potrai contrastare geo-restrizioni e censure (inclusa quella cinese), ma avrai anche e soprattutto accesso a una sicurezza straordinaria. NordVPN crittografa efficacemente i tuoi dati di navigazione con un potente algoritmo e nasconde completamente il tuo indirizzo IP per mantenere la tua privacy online.

Ma ci sono più opzioni di sicurezza qui. Un esempio è Double VPN, che passa i tuoi dati attraverso due server invece di uno, al fine di aumentare la sicurezza e la riservatezza.

Possiamo anche notare il dispositivo anti-minaccia del fornitore, che ti protegge da malware, siti Web pericolosi, file infetti, tracker o persino annunci indesiderati. E che sicurezza, NordVPN ti permette di godertelo in patria e all’estero, grazie alla sua app che si adatta a molti dispositivi: PC, smartphone, tablet, console e smart TV

Avrai anche accesso all’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre a 6 connessioni simultanee. Inoltre, proprio come CyberGhost, sappi che NordVPN offre attualmente un’offerta unica: 63% di sconto e 3 mesi gratis sul suo piano biennale, che costa solo 2,99€ al mese. Questa è un’occasione perfetta per provarlo, soprattutto perché avrai 30 giorni per cambiare idea.

ExpressVPN: VPN molto veloce

Il terzo programma discusso qui è ExpressVPN. Lungi dall’essere l’ultima per qualità, questa risorsa è piuttosto la prima al mondo (attestato Le nostre migliori VPN al mondo). Quindi, cosa ci si può aspettare con questo strumento? Innanzitutto, ExpressVPN è ottimizzato per la tua sicurezza.

Crea un tunnel VPN sicuro per proteggere i tuoi dati e nascondere completamente il tuo indirizzo IP. Ha anche opzioni più avanzate come Network Lock, che interrompe il traffico se la connessione VPN si interrompe per protezione in ogni momento.

Inoltre, ExpressVPN è particolarmente apprezzato per la sua copertura geografica estremamente ampia: è presente in un totale di 94 paesi. Ciò ti consentirà di sbloccare tutti i contenuti web di tua scelta, come ad esempio i cataloghi Netflix.

Tieni inoltre presente che ExpressVPN fornisce una connessione ad alta velocità in ogni momento, senza interruzioni. Potrai accedere a tutti questi vantaggi molto facilmente dalla sua applicazione multimediale, che può anche essere adattata ad essa router.

È possibile collegare un totale di 5 dispositivi contemporaneamente e, come i suoi concorrenti, ExpressVPN ha una promozione molto interessante. fornitore Riduce di quasi la metà il prezzo dell’abbonamento annuale (-49%) e offre anche 3 mesi gratuiti. Pertanto, si riduce a soli 7,02 € al mese, offrendoti una garanzia “soddisfatto o rimborsato” di 30 giorni.