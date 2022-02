280 € di sconto sullo Xiaomi 11 Lite

Scegli tra Xiaomi 11 Lite di Cdiscount

Lo Xiaomi 11 Lite è uno smartphone dal design raffinato ed elegante. Avec moins de 160 g, il se fait presque oublier en poche. Son design étudié et ses belles finitions, en font un téléphone très agréable à prendre en main. Lo Xiaomi 11 Lite è disponibile in un AMOLED da 6,55 pollici. Grazie alla tecnologia HDR+, la colorimétrie est quasi parfaite. Les noirs sont profonds, les couleurs éclatantes et les contrastes bien travaillés. Consulente di foto o visualizzatore di video in un vrai plaisir, car le rendu est net et agréable. Le Xiaomi, 11 Lite malgré son petit format, est un GSM surpreant et plein de style.

Quali sono le caratteristiche dello Xiaomi 11 Lite?

Le Xiaomi 11 Lite beneficia di un’eccezione sul sito di Cdiscount. L’enseigne case les prix e propone ce smartphone a 317 € o al posto di 599 €. Si vous avez envie de changer de téléphone, c’est le moment de foncer. Guarda studio e prestazioni all’appuntamento, lo Xiaomi 11 Lite à tout bon. Ce smartphone tourne sous le processeur Snapdragon 778 G. La navigazione est fluide et le multitâche efficace. Doté d’une mémoire vive de 8 Go, il a une capacité de stockage de 128 Go. Acquista la batteria a lunga durata da 4250 mAh e il sistema di ricarica rapida da 33 W, disponibile anche in versione gratuita. Il telefono possiede un’immagine principale di 64 megapixel, una fotocamera grand-angle e una fotocamera macro. Avec le mode cinéma IA et le mode nuit, vous prenez de beaux clichés même avec une faible luminosité. Il modo in cui vlog è permesso di realizzare video di divertimento e di condivisione sui tuoi amici nei tuoi confronti. Bonus, lo Xiaomi 11 Lite è equipaggiato per il 5 G, passa il cambio di telefono per accéder au réseau mobile 5ème génération.

