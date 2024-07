269.772 belgi hanno lasciato il Paese per vivere altrove nell’Ue: ecco le loro principali destinazioni

In occasione della festa nazionale, Statbel ha analizzato il numero di belgi che vivono in un altro paese dell’UE.

In occasione della Giornata Nazionale, l’ufficio statistico belga Statbel ha analizzato il numero di belgi che sono partiti per vivere in un altro paese dell’UE. In totale, 269.772 cittadini hanno lasciato il Paese. Si tratta di persone con cittadinanza belga, status dal 1 gennaio 2023, secondo Statbel.

Ecco i cinque principali paesi dell’UE in cui i belgi hanno deciso di vivere: