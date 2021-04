25aprile, a Cava de’ Tirreni si torna sui balconi con “Bella ciao”

Il 76esimo anniversario della Liberazione attraversà la Rete e i balconi delle nostre case non potendo rivivere nella piazze

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, anche quest’anno le celebrazioni legate al 25 aprile saranno nuovamente ridimensionate. Niente cortei e manifestazioni in piazza, ma tanti appuntamenti in Rete come la Staffetta e le Strade di Liberazione promosse dall’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

A Cava de’ Tirreni, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, la sezione locale dell’ANPI invita i cittadini cavesi ad esporre dai balconi e dalle finestre il tricolore ed intonare Bella ciao.

“Chiediamo alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob inviando un messaggio a : anpi.cavadetirreni@gmail.com”