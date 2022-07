210€ di sconto sul robot rasaerba Worx Landroid!

Perché lasciare il tuo giardino per il robot rasaerba Landroid WR130E?

E il robot tosaerba Cambia ogni giorno. Ti permette di falciare bene il prato con il minimo sforzo. I fili d’erba sono uniformi, i bordi sono puliti e durante l’estate puoi goderti l’intero giardino. questo è Falciatrice automatica Worx Capace di tagliare l’erba su una superficie fino a 300 mq. Non preoccuparti se il terreno è irregolare perché questa macchina da giardinaggio è progettata per arrampicarsi sui tetti pendenze fino al 35%. drogarsi Intelligenza artificialeQuesto tosaerba intelligente sta migliorando i suoi metodi per perdere meno tempo possibile. È efficace e richiede pochissima attenzione da parte tua. Non è nemmeno necessario interrare un filo guida in corridoi stretti. Aggiornamenti software automatici per semplificarti la vita. piccolo grazie rivelatoriQuesto tosaerba collegato evita dossi e slalom tra gli arbusti e non rovina le aiuole.

Le lame sono affilate su entrambi i lati per ottenere i migliori risultati di taglio. Il robot tosaerba arriva direttamente ai bordi, quindi non è più necessario utilizzare il tagliabordi per andare dietro e fare i ritocchi finali. Il tuo giardino è garantito al 100% privo di erbacce. Le innovazioni tecnologiche e la ricerca hanno consentito agli ingegneri di fare proprio questo Androide Creare un robot che tenga conto della temperatura, della radiazione solare, delle precipitazioni e della composizione del suolo Tavolo da taglio unico e personalizzato. Il tuo giardino è diverso da qualsiasi altro, quindi perché applicarvi principi di falciatura standardizzati?

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di un robot rasaerba?

Un robot tosaerba fa risparmiare tempo prezioso. Usandolo, è facile aumentare la tua quota di tempo libero. Il rasaerba indipendente è anche molto silenzioso e non disturba la vita familiare o quella dei vicini. Con circa 60 decibel sul bancone, il tosaerba Landroid WR130E è quasi impercettibile. Grazie al calendario di taglio sulla scheda, il robot rasaerba non dimentica di tagliare il prato. Il tuo giardino è sempre in disaccordo. Infine, se non vuoi raccogliere l’erba tagliata, puoi dedicarti alla pacciamatura. Il robot rasaerba Landroid WR130E può essere facilmente controllato a distanza dall’app mobile o da Amazon Alexia e Google Assistant. La batteria agli ioni di litio da 20V ha un’ottima autonomia e non rallenta i tuoi lavori di giardinaggio. Su questo tosaerba intelligente, l’altezza di taglio è compresa tra 30 e 50 mm. Larghezza di taglio 180 mm. Il rasaerba viene fornito con una stazione di ricarica, 9 lame, bulloni di ancoraggio e un cavo di 100 metri. Un tosaerba robotizzato ti toglie per sempre lo sforzo di falciatura e anche sotto la pioggia. Per i giardinieri in erba, è una vera comodità da usare rispetto ai tosaerba elettrici con cavo, ai tosaerba termici o ai trattorini rasaerba.

Vuoi più intelligenza artificiale nel tuo giardino? Non perdere questa fantastica offerta sul robot rasaerba Worx Landroid WR130E mentre Primo giorno Amazon. Si va da 649 euro a 438,99 euro. Per usufruire di questo fantastico sconto, devi essere un membro Amazon Prime.

Clicca qui per Approfitta delle vendite Amazon sul robot tosaerba Worx Landroid WR130E

