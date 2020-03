Libera Contro le Mafie: la Memoria e l’Impegno non si fermano

Domani, sabato 21 marzo ricorre la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico – la rete nazionale degli Enti locali antimafia.

Per la prima volta dopo 25 anni non sarà possibile organizzare o partecipare alle manifestazoni organizzate per rinnovare la Memoria.

Come si legge sulla pagina ufficiale di Libera Contro le Mafie “In questi giorni difficili dove è fondamentale restare a casa non vogliamo far mancare il nostro abbraccio ai familiari delle vittime innocenti delle mafie.Per questo abbiamo deciso di celebrare la Giornata attraverso una campagna social. Attraverso il web e i social, vogliamo ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie, le loro storie, i loro nomi e far sentire la nostra vicinanza a tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie”.

Durante la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno, sabato 21 marzo a partire dalle ore 9, viene chiesto di realizzare un fiore, scegliere dall’elenco presente sul sito vivi.libera.it il nome di una vittima innocente delle mafie, farsi una foto e postarlo sui social.

Cosa fare per partecipare?

Per partecipare alla campagna “Un nome, un fiore”, basta collegarsi alla pagina facebook di Libera.

Il passo successivo è quello di scrivere su un foglio A4 il nome di una vittima che si vuole ricordare; raccogliere un fiore (secondo le possibilità e il rispetto delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus) oppure realizzarlo in carta; farsi un selfie e impostare la foto come immagine del proprio profilo fb.

Il nostro impegno non può mancare, anche restando a casa.