16 app da disinstallare al più presto dal tuo smartphone

Sedici app distribuite tramite il Play Store hanno violato la sicurezza di Google.

La sicurezza del Google Play Store è stata nuovamente messa in discussione a causa di un nuovo scandalo. I ricercatori di sicurezza hanno già rilevato 16 app infette dal malware “DawDropper” sul Play Store.

Queste app sembrano essere sicure per il tuo smartphone. Sono offerti come scanner di documenti, registratori di chiamate vocali, VPN o software di fotoritocco. Una volta installato, infetta il tuo dispositivo con un pericoloso virus chiamato “DawDropper”. Questo ha già causato il caos in molti paesi.

Il virus in questione è in grado di recuperare la tua lista contatti, i tuoi ID e password su tutte le app utilizzate, il tuo codice PIN, i tuoi dati bancari e bancari, ma anche compiere azioni sul tuo dispositivo, come eseguire operazioni o peggio, bloccare l’accesso a il tuo smartphone.

Se hai installato per errore una delle seguenti 16 applicazioni, ti consigliamo vivamente di disinstallarla il prima possibile.

registratore di chiamata

VPN Gallo

SUPER PULITORE – IPER E INTELLIGENTE

Scanner per documenti – Creatore PDF

Universal Saver Pro

editor di foto di aquila

registratore di chiamata pro +

Pulitore extra

Utilità di crittografia

FixCleaner

Appena dentro: video in movimento

pulitore di fortuna

pulitore semplificato

Scanner QR Unicc

scanner di documenti

conquistare l’oscurità

Ricorda inoltre di modificare le password più importanti e di verificare che la sicurezza dei tuoi account prioritari (Google, Microsoft, Facebook) non ne risenta.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli errori fatali di questo tipo nel Play Store. Gli hacker competono brillantemente per aggirare la sicurezza del Play Store e arrivare al punto di creare copie completamente funzionali di app famose. Pertanto, è più che mai necessario limitare l’installazione di nuovi programmi sul proprio smartphone e, preferibilmente, limitarsi ad applicazioni di aziende riconosciute.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.