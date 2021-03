154 posti auto in meno sul Trincerone, l’allarme di Confesercenti Cava

“Danno enorme per l’economia cittadina”

Cava de’ Tirreni. A darne notizia è il Presidente di Confesercenti Cava de’ Tirreni, Aldo Trezza dopo un colloquio con il sindaco Vincenzo Servalli. La possibilità di una simile perdita in termini di posti auto nel parcheggio più centrale e affollato della città era stata anticipata già il 5 marzo scorso nel corso del tavolo di confronto tra l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria e l’Osservatorio cittadino sulla disabilità.

Per avere maggiori dettagli, quindi, Trezza aveva chiesto un incontro con il primo cittadino e dal quale, come ci dice, l’annuncio sembra non essere solo un’ipotesi.

“In principio si pensava di poter rivedere il progetto – ci dice Trezza – e di dover sacrificare circa una trentina di posti auto. Ad oggi, invece, ci arriva la conferma dal sindaco che i posti auto in meno, una volta aperto il parcheggio coperto sotto il trincerone e avviati i lavori per realizzare il boulevard, saranno 154. Un danno per la nostra economia già messa in ginocchio dalla pandemia. Quando, e speriamo presto, si tornerà alla normalità avere tanti posti auto in meno sarà un disagio per chi frequenta le attività commerciali del centro cittadino. Avere un parcheggio così capiente a ridosso delle principali attività commerciali e la sera dei locali della movida, lo sappiamo, ha fatto la differenza, in termini di preferenza da parte degli avventori che arrivano dalle città vicine”.

“Mi auguro – conclude – come già detto al sindaco, di poter avere un nuovo confronto, con la partecipazione anche di Confcomercio Cava, per trovare una soluzione, che non sia solo quella di compensare con i parcheggi del nuovo Metropark”.

