10 miliardi di password rese pubbliche: come sapere se sei interessato o meno

Secondo il sito specializzato che ha pubblicato queste informazioni, siamo di fronte alla più importante rivelazione di password della storia. Non a caso si parla di una raccolta di 10 miliardi di password condivise in un forum online.

Il 4 luglio sono state annunciate quasi 10 miliardi di password. Questo numero sembra irrealistico perché è così significativo. Tuttavia, la situazione è effettivamente reale.

Questo è il sito Notizie su Internet Chi ha segnalato questa rivelazione di password che sarà, secondo questo sito specializzato, la più importante della storia. Per essere più precisi, un hacker ha condiviso un file sul forum di hacking ObamaCare. Questo file chiamato “Rockyou2024.txt” contiene esattamente 9.948.575.739 password di testo univoche.

Ma come è stato possibile raggiungere un numero così elevato? La spiegazione è semplice: l’hacker ha accumulato una raccolta di password rubate in un periodo di 20 anni. A ciò si aggiunge il fatto che queste password hackerate provengono da tutto il mondo.

File Rockyou2024.txt. Quindi contiene password vecchie di diversi anni, ma contiene anche password recenti. Mettiamo in chiaro una cosa: questo file contiene “solo” password esplicite. Pertanto, un utente malintenzionato non può fare molto utilizzando solo la password.

Ma questo non significa che i rischi siano del tutto assenti. Ad esempio, queste password compromesse possono essere collegate anche a un database di indirizzi e-mail rubati.

Un ricercatore di Cybernews spiega: “ Gli autori delle minacce possono sfruttare Rockyou2024.txt per eseguire attacchi di forza bruta e ottenere accesso non autorizzato a molti account online utilizzati da persone che utilizzano password presenti in questo elenco ».

Tieni presente che questa divulgazione della password chiave segue un’altra divulgazione della chiave. Infatti, nel 2021, il corpus RockYou2021 conteneva almeno 8,4 miliardi di password in testo semplice.

Come sapere se sei affetto e cosa fare se lo sei

Puoi verificare se le tue password sono state violate haveibeenpwned.com. Allo stesso modo, Cybernews offre Il tuo strumento Che ti consente di sapere se le tue password sono state violate.

Ma come proteggersi da una situazione del genere? Come ci ricorda Cybernews, è essenziale cambiare le password in caso di dubbi. Comunque controlla sempre Per creare password davvero forti !

Inoltre, non utilizzare mai la stessa password per siti o social network diversi. Pertanto, è consigliabile utilizzare un gestore di password per proteggere la tua presenza online. Infine, quando possibile, assicurati che l’autenticazione a più fattori (MFA) sia abilitata.

