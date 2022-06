🔥 Grande sconto sul fantastico robot aspirapolvere Yeedi Mop Station con codice promozionale Yeedi

Le Yeedi Mop. Stazione

Yeedi Mop Station è davvero un dispositivo eccezionale e ne abbiamo avuto l’opportunità odiare. Non è solo un aspirapolvere ad alte prestazioni, ma una vera soluzione di pulizia a umido con panni rotanti che puliscono automaticamente grazie alla stazione.

Questo è un impressionante robot pulitore con due tamponi rotanti e una stazione per la pulizia di questi tamponi. Pertanto, sono più efficienti dei classici modelli ibridi sul mercato. Quest’ultimo di solito offre una semplice salvietta inumidita con una tanica d’acqua e trascinata sul pavimento. La stazione Yeedi Mop, dal canto suo, è allo stesso tempo un robot aspirapolvere e un robot mop che oltre a svolgere una funzione di pulizia oltre che un semplice robot aspirapolvere, ne fa la sua caratteristica principale e non solo un strumento dotato, inoltre, della possibilità di pulire e asciugare i tamponi La sua scansione è completamente indipendente.



La scatola contiene:

– 1 robot,

– 1 stazione autopulente,

– una spazzola principale,

– una spazzola laterale,

– 1 carro armato,

– serbatoio dell’acqua pulita,

– 1 serbatoio acque nere,

– 4 panni per la pulizia,

– uno strumento di pulizia,

– una striscia di confine,

– 2 filtri HEPA,

– 1 cavo di alimentazione.