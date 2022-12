🔎Propellene – Definizione e Spiegazioni

Il propilene È una classe di idrocarburi saturi o alcani triciclici Carbone (Il carbonio è un elemento chimico della famiglia delle sostanze cristalline, simbolo C, …) testa a Puntata (Un ponte è una costruzione che permette di attraversare una depressione o un ostacolo (sentiero…) E quattro rami che li collegano, uno dei quali non ha ramo Mais (atomo (dal greco ατομος, atomo, “non si può…). È definito e denominato [m.n.p]propilene (I propelleni sono una classe di idrocarburi saturi o alcani triciclici…) riferendosi ai loro nomi sistematico (Nelle scienze della vita e nella storia naturale, la sistematica è la scienza che per…)Triciclo[m.n. p. 01,m+2]alcano (Gli alcani sono idrocarburi saturi, cioè non sono…)con il termine propellene derivante dall’inglese “propeller”, per la sua somiglianza con “fan (L’elica deriva da una parola greca helix che significa “spirale”. Un corpo a forma di…)E con il suffisso Quello Alcani.

È caratterizzato, per i più piccoli, dalla presenza di A Ingegneria (La geometria è la parte della matematica che studia le forme dello spazio…) Dillo in esso tetraedro (Tetraedro (dal greco tetra: quattro), è un solido formato da quattro triangoli, da…) È invertito (piramidale) sul carbonio alla testa del ponte e quindi da forti vincoli angolari e spaziatori che lo rendono altamente reattivo. Per questi motivi sono studiati molto prima chimica organica (La chimica organica è una branca della chimica che si occupa dello studio scientifico di…). I fan più semplici lo sono [1.1.1]propilene (c 5 h 6 ) e altri [2.2.2]propilene (c 8 h 12 ).

I propelleni sono una particolare classe di paddlanes per i quali un ramo è uguale a zero: [m.n.o]Propilano = [m.n.o.0]Corsia di canottaggio.

Gli 1,3-deidroadamantani sono in realtà [3.3.1]propellenti della famigliaAdamantino (L’adamantane o tricyclo[3.3.1.13,7]Il decano è un composto cristallino incolore con …)

Connessione

Il legame centrale carbonio-carbonio di [1.1.1]Propilene che lega due atomi di carbonio simmetria (Il termine simmetria si riferisce generalmente all’essere, in …) la sua piramide altezza (La lunghezza di un oggetto è la distanza tra le sue due estremità più esterne…) 160 µm (154 µm per collegamento CC non schermato). L’energia (In generale, l’energia definisce tutto ciò che ti permette di fare lavoro, generare energia, ecc.) di questo legame è ancora controverso e va da 270–250 kJ/mol (59–65 kcal/mol) a 0, cioè completamente non vincolante. Tuttavia, l’energia biradicale è stata calcolata essere superiore di 335 kJ/mol (80 kcal/mol). Recentemente, il tipo di questa associazione in questo composto (Una molecola è un gruppo chimico elettricamente neutro di almeno due atomi, che…) È spiegato in termini di “conversione della commissione di collegamento”.

[2.2.2]propilene

Sintetizza il prossimo omologo, f [2.2.2]propilene del gruppo philip eaton, famoso per la sintesi della canapa, precede quello del [1.1.1]Propilene (1973). La sintesi (Schema 3) consiste in due reazioni di riarrangiamento di Wolff.

Figura 3. Sintesi Scheletro (Lo scheletro è una struttura animale rigida che funge da supporto per i muscoli. È…) Il [2.2.2]propilene

Anche questo propilene è instabile. per me temperatura (La temperatura è una grandezza fisica misurata con un termometro e…) Oceano sonoro Temporanei (Il tempo è un concetto sviluppato dagli umani per capire…) Da metà vita (L’emivita è il tempo impiegato da una sostanza (farmaco, nucleo radioattivo o altro) per…) per quanto riguarda la sua isomerizzazione di ciclamidi 3.11 Ha 28 anni Minuti (Forma base del documento: legge: il minuto è l’origine …). L’energia di deformazione è stimata a 390 kJ/mol (93 kcal/mol).

[1.1.1]propilene

Il [1.1.1]Il propilene è stato sintetizzato per la prima volta nel 1982 convertendo l’acido carbossilico dell’acido 1,3-dicarbossilico.[1.1.1]pentano (Il pentano è un alcano lineare con formula C5H12.) 1.1 attraverso un La reazione di Hunsdiecker (in) nel corrispondente dibromuro 1.2 seguito da un’interazione di accoppiamento con n-butillitio (n-Butillitio (abbreviato n-BuLi) è il reagente più importante…) Come mostrato nel diagramma 1. Il prodotto è isolato da Cromatografia (La cromatografia è una tecnica di separazione analitica per la chimica che può essere…) Sulla colonna a -30°C (!)

Figura 1. Sintesi [1.1.1]propilene

Un altro percorso sintetico inizia conaggiunta (L’addizione è un’operazione elementare che permette in particolare di descrivere…) Una dibromocarpina sul doppio legame del 3-cloro-2-(clorometil)propene 1.6 seguito da deprotonazione mediante metilazione litio (Il litio è un elemento chimico, simbolo Li e numero atomico 3.) e sostituzione nucleare in 1.7 Non è isolata ma conservata in soluzione a -196°C.

L’instabilità di questo propilene è dimostrata dal suo isomeria termico (Il termico è la scienza che si occupa della produzione e dell’utilizzo dell’energia…) 3-metilene ciclobutene 1.5 (a 114 °C con un’emivita di 5 minuti) e dalla sua reazione spontanea conacido acetico (L’acido acetico (dal latino acetum) o acido etanoico è un acido carbossilico da …) al ciclobutano 1.4.

L’energia di deformazione è stimata in 427 kJ/mol (102 kcal/mol).

polimerizzazione (La polimerizzazione si riferisce a una reazione chimica o a un processo che consente…)

Il [1.1.1]Il propilene è un monomero per la reazione di polimerizzazione verso [n]stavanis. un polimerizzazione radicalica (La polimerizzazione radicalica è una polimerizzazione a catena come …) La sua iniziazione con formiato di metile e anidride perossil benzoica forma una distribuzione oligomerica (Schema 2) ma la polimerizzazione di una “addizione ionica” con forme n-butil litio polimero (Polimero (etimologia: dal greco etichetta, corredo, e meros, parte) è…). Il deviazione (La diffrazione è il comportamento delle onde quando incontrano un ostacolo che non è il loro…) La X di questo polimero mostra che il legame CC che collega i monomeri è lungo solo 148 μm.