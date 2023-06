introduzione

La mappa amministrativa della Russia è colorata in quattro colori

IL Teoria dei quattro colori Sottolinea che è possibile, utilizzando solo quattro colori diversi, colorare qualsiasi mappa divisa in regioni collegate, in modo che siano due regioni nelle vicinanze (O limiti), cioè possedere tutto confine (Un confine è una linea immaginaria che separa due regioni, in particolare due regioni…) (non solo un punto) L’abbonato riceve sempre due colori distinti. La dichiarazione e la preoccupazione possono differire, in qualche modo tutti (Il tutto è inteso come tutto ciò che esiste, spesso come il mondo o …) Abbastanza equivalente, colora le facce di A Poliedro (Un poliedro è una figura geometrica tridimensionale con facce piane…)o intestazioni a Grafico planare (Nella teoria dei grafi, un grafo planare è un grafo che ha una particolarità…).

Banalmente, dovresti ricevere ogni regione colore (Il colore è la percezione soggettiva dell’occhio di una o più frequenze d’onda…) Diverso (In matematica, la divergenza è definita nella teoria algebrica di…) Se le due regioni sono adiacenti in due; Questo è il caso, ad esempio, di Belgio, Lussemburgo, Germania e Francia nella mappa politicaEuropa (L’Europa è un’area selvaggia che può essere considerata…).

Di qui la necessità dei quattro colori nel caso generale. Inoltre, cinque regioni contigue non possono esistere due a due contigue (questa è la parte facile di teoria (Un teorema è una proposizione matematicamente dimostrabile, cioè…) De Kuratowski).

Quando generalizziamo il problema ad a Grafico (La parola grafico ha diversi significati. Viene usata in particolare 🙂 Cioè, il NP diventa completo per determinare se può essere tinto con solo 4 (e anche 3) colori.

data

Il risultato fu ipotizzato nel 1852 da Francis Guthrie, interessato a colorare una mappa delle regioniInghilterra (L’Inghilterra è uno dei quattro paesi costituenti del Regno Unito….). Tuttavia, il primo riferimento pubblicato risale al 1879. Due prime guide furono pubblicate rispettivamente da Alfred Kempe nel 1879 e Peter Guthrie Tait (Peter Guthrie Tait (28 aprile 1831 – 4 luglio 1901) è stato un fisico inglese e…) Nel 1880. Ma si sono rivelati sbagliati. Gli insetti furono scoperti solo nel 1890 da Percy Heywood e nel 1891 da Julius Petersen.

Ironia della sorte, la falsa prova di Kempe contiene lo schema generale della vera prova.

La prova falsa in realtà mostra un risultato simile ma con cinque colori invece di quattro, che ora è noto come Teoria dei cinque colori (Il suo unico interesse è ammettere una breve dimostrazione, dati (Nelle tecnologie dell’informazione, un riferimento è una descrizione preliminare, …) in riferimento), come notato da Percy Heywood nel 1890.

Negli anni ’60 e ’70 Heinrich Heesch si interessò alla possibilità della prova al computer Teoria dei quattro colori (La teoria dei quattro colori dice che è possibile, usando solo quattro…). Infine, nel 1976, due americani, Kenneth Abel e Wolfgang Haken, affermarono di aver dimostrato la teoria dei quattro colori. La loro dimostrazione sta dividendo la comunità scientifica: per la prima volta, infatti, la dimostrazione è richiestal’uso (L’uso è l’atto di fare uso di qualcosa.) da’computer (Un computer è una macchina dotata di un’unità di elaborazione che lo consente…) Studiare 1478 casi critici (più di 1200 ore (il tempo è un’unità di misura 🙂 Calcolo). Il problema di convalida della teoria passa quindi al problema di verifica:

In termini di algoritmo esplorazione (L’esplorazione è la ricerca con l’intenzione di scoprire qualcosa di sconosciuto.) E

E D’altra parte è realizzato sotto forma di un programma.

Dal 1976, l’algoritmo di Appel e Haken è stato ripreso e semplificato da Robertson, Sanders, Seymour e Thomas. Altri programmi per computer, scritti indipendentemente dal primo, portano allo stesso risultato. Pertanto, esiste una versione completamente ufficiale, formulata con coq (Il gallo è il rappresentante del maschio adulto, principalmente di diverse specie circa…) di Georg Günther e Benjamin Werner, che permette al computer in toto (completo o completamente automatico, o per completamento del modello o …) Scopri la teoria dei quattro colori.

Paul Erdoss pensava che la teoria dei quattro colori fosse “un problema delicato, non complesso”. Secondo lui, doveva esserci una dimostrazione semplice, anche molto semplice. Ma per questo era probabilmente necessario “complicare il problema”, formulandolo per la banda (Nella teoria degli insiemi, un insieme definisce assiomaticamente un insieme…) di punti più grande del grafico Piatto (Le planarie sono platelminti o rettili che nuotano liberamente. Alcune specie vivono nel mare, …), compreso questo. In ogni caso, non è stata ancora scoperta alcuna prova non informatica; Tuttavia, molti appassionati sono ancora convinti di aver mostrato, e Underwood Dudley (Underwood Dudley (nato il 6 gennaio 1937) matematico, ex Università…) Capitolo dedicato di Manovelle sportive Di questi tentativi, di cui un tipico esempio, e meno assurdo di altri, è quello di George Spencer Brown, avanzato nel 1980, ma mai accettato.