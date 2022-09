🔎 Emoglobina – Definizione e Interpretazioni

un introduzione

l’emoglobina È una proteina la cui funzione principale è quella di trasportare l’ossigeno nel corpo umano e non solo vertebrati (I vertebrati formano una suddivisione del regno animale. Questa classificazione, che in…). l’emoglobina (L’emoglobina è una proteina la cui funzione principale è quella di trasportare…) Si trova principalmente all’interno dei globuli rossi nel ricco (Il sangue è un tessuto connettivo fluido costituito da gruppi di cellule libere, tra cui …) che li dà il colore (Il colore è la percezione soggettiva dell’occhio di una o più frequenze d’onda…) labbra (Il rosso risponde a definizioni diverse, a seconda della combinazione di colori che facciamo…). L’emoglobina è composta da quattro globine e quattro molecole di eme. Il nome emoglobina deriva da due parole: eme e globina. È indicato con “Hb”. un composto (Una molecola è un gruppo chimico elettricamente neutro di almeno due atomi, che…) di eme consiste di ione (Uno ione è un tipo chimico elettricamente carico. Il termine deriva dall’inglese, …) ver (Il ferro è un elemento chimico con simbolo Fe e numero atomico 26. È…) complesso con porfirine.

Ruolo

per cento (La percentuale è un modo per esprimere una percentuale o una parte di un tutto. A…) di emoglobina dopo che è stata riparata Diossigeno (Il diossigeno è una molecola composta da due atomi di ossigeno, simboleggiata da O2, …) Dipende da la pressione (La pressione è un concetto fisico di base. Puoi pensarla come una forza riportata…) parziale in ossigeno.

Nei vertebrati terrestri, l’emoglobina nel sangue è legata al biossidoaria (L’aria è la miscela di gas che compongono l’atmosfera terrestre. È inodore e…) polmoni. grazie a Circolazione ottimista (Il sistema circolatorio è un tipo di sistema circolatorio chiuso che assicura…)l’emoglobina ossigenata verrà trasportatala banda (Nella teoria degli insiemi, un insieme identifica intuitivamente un insieme…) altri organi, per rilasciare successivamente ossigeno che verrà consumato dalle cellule che lo contengono bisogno di (I bisogni a livello di interazione tra individuo e ambiente. Sono…). L’emoglobina consente al sangue di intrappolare più ossigeno di quanto possa dissolversi semplicemente.

Legame ossigeno

Orlare

Nella forma quaternaria dell’emoglobina normale, il legame con l’ossigeno o la formazione di ossiemoglobina è un processo cooperativo, o allosterico, in cui l’affinità del legame dell’emoglobina con l’ossigeno è influenzata dalla saturazione di ossigeno della molecola. Questo ha una conseguenza che curva (In geometria, la parola curva o linea curva si riferisce a determinati sottoinsiemi di…) L’affinità dell’ossigeno per l’emoglobina ha una forma sigmoidea (curva a forma di S), in contrasto con il processo non cooperativo (Mickaelian) dove ha una forma segmentale.

L’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno diminuisce in presenza di Diossido di carbonio (L’anidride carbonica, comunemente nota come anidride carbonica o anidride carbonica, è…)a pH basso e quando lo è temperatura (La temperatura è una grandezza fisica misurata con un termometro e…) un vantaggio. Queste proprietà chimiche sono essenziali per la vita perché consentono un migliore rilascio di diossigeno nei tessuti attivi (ad esempio: muscolo (I muscoli sono una forma contrattile dei tessuti animali. Sono uno dei quattro tipi…) Nell’esercizio, producendo metaboliti, sviluppa il pH acido (Un acido è un composto chimico generalmente definito dalle sue reazioni…)La sua temperatura aumenta, il che conferma la dissociazione del diossigeno dall’eme). biossido Carbonio (Il carbonio è un elemento chimico della famiglia delle sostanze cristalline, simbolo C, …) interagisce cono (L’acqua è un composto chimico presente ovunque sulla Terra, essenziale per tutti…) Per formare bicarbonato attraverso la reazione:

ko 2 + h 2 ↔ HCO 3 – + h+

Attraverso questa reazione, vediamo che il sangue ad alto contenuto di anidride carbonica ha anche un pH più basso. L’emoglobina può legare i protoni e l’anidride carbonica Causato da (Un motore è un dispositivo elettromagnetico generalmente utilizzato nell’ingegneria elettrica che è responsabile di…) mutevole conformazione (In chimica, la conformazione di una molecola è la disposizione spaziale degli atomi di cui è composta…) Nel proteina (Una proteina è una macromolecola biologica costituita da una o più…) Questo facilita il rilascio di ossigeno. Il protone (Un protone è una particella subatomica che trasporta una carica elettrica elementare…) Può legarsi in vari punti lungo la proteina, mentre l’anidride carbonica si lega al gruppo alfa-amminico sincero (Nell’intonazione, i cambiamenti fondamentali nella frequenza sono visti come differenze in …) carbammato; che cosa controllo (La parola controllo può avere diversi significati. Può essere usata come sinonimo di controllo, oppure…) Si chiama effetto Bohr. Allo stesso modo, quando il livello di anidride carbonica nel sangue diminuisce (ad esempio vicino ai polmoni), viene rilasciata anidride carbonica, aumentando l’affinità della proteina per l’ossigeno. Questo controllo dell’affinità dell’ossigeno attraverso il legame con l’emoglobina e il rilascio di anidride carbonica è noto come effetto Haldane.

Il legame con l’ossigeno è influenzato anche da molecole come il 2,3-difosfoglicerato, che riducono l’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno. Nelle persone acclimatate ad alta quota, la concentrazione di 2,3-difosfoglicerato nel sangue è maggiore, il che consente all’emoglobina di fornire maggiori quantità di ossigeno ai tessuti in atmosfere a basso contenuto di ossigeno.

Tossine dell’emoglobina

D’altra parte, con Monossido di carbonio (Il monossido di carbonio è uno degli ossidi di carbonio. La sua formula è scritta anidride carbonica e la sua formula …) anidride carbonica, l’emoglobina forma un composto stabile, carbossiemoglobina; Inoltre, l’affinità dell’emoglobina per il monossido di carbonio è maggiore di quella dell’ossigeno, il che significa che l’anidride carbonica compete efficacemente con l’ossigeno durante l’ossidazione. polmonare (Le graminacee polmonari sono piante della famiglia delle Boraginaceae appartenenti al genere…). Quindi CO è un antagonista di O 2 che può causare ipossia tissutale: l’inalazione a dosi elevate provoca disagio, mal di testa (mal di testa), poi astenia (grave debolezza) e infine mort (La morte è lo stato finale di un organismo biologico che non vive più (anche se…) Alla pari soffocamento (Soffocamento è un termine medico che significa più o meno cessazione della circolazione sanguigna…). Un grave avvelenamento da monossido di carbonio viene trattato mediante immersione prolungata in una camera iperbarica, riducendo così l’emivita della carbossiemoglobina.

Inoltre, agenti ossidanti come i nitrati nell’acqua o vegetali possono ossidare i ferrosi (Fe2+) di ferro eme (Fe3+), rendendolo incapace di legare l’ossigeno. Quindi l’emoglobina è chiamata metaemoglobina. Il trattamento consiste nella gestione blu (Il blu (dal tedesco antico “blao” = lucido) è uno dei tre colori…) di metilene.