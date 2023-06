📰 Questo è il “mostro” che ha causato la tempesta solare più distruttiva di sempre

Il disegno di Richard Carrington di una macchia solare “mostruosa” nel 1859 sovrapposto a una vera fotografia del Sulli (Il sole (sol in latino, Helios o Ήλιος in greco) è la stella…) Preso dal Solar Dynamics Observatory NASA La National Aeronautics and Space Administration (“La National Aeronautics and Space Administration”)

Credito: Richard Carrington/NASA Solar Dynamics Observatory/SpaceWeather.com

Nel 1859, una tempesta solare di intensità senza precedenti colpì il nostro pianeta. Questo evento, che prende il nome dall’astronomo britannico Richard Carrington, fu il risultato di una serie di macchie solari che Carrington osservò con grande interesse.

Queste macchie solari, che sono enormi regioni oscure con un’energia magnetica molto elevata, alla fine hanno portato alla creazione delle prime eruzione solare (Un brillamento solare è un evento fondamentale nell’attività del sole. Si verifica in…) registrato. Là Tempesta (Una tempesta è un fenomeno meteorologico violento su larga scala…) La conseguente energia solare ha provocato lo scoppio di incendi negli uffici telegrafo (Il telegrafo (dal greco τηλε têlé, lontano e…) Ha prodotto l’aurora boreale visibile fino a Cuba Hawaii (Hawaii o hawaiano (in hawaiano: hawai’i; in inglese: hawai’i) è …).

L’osservazione delle macchie solari è un indicatore chiave delle macchie solariattività (Il termine attività può riferirsi a una professione.) L’onda elettromagnetica del sole, che segue un ciclo di 11 anni. Maggiore è il numero di macchie solari, e maggiore è la loro dimensione, più il sole è vicino al massimo solare, che è il momento in cui si verificano fenomeni meteorologici solari, come brillamenti ed emissioni da collettivo (Il termine massa è usato per designare due grandezze connesse ad una…) coronale, diventando più frequente.

Carrington ha registrato le macchie solari che ha osservato negli schizzi. Era stato stimato che la loro dimensione collettiva fosse simile a quella di Giove. Non aveva torto: una rivalutazione nel 2019 ha rilevato che i punti occupavano tra il 9% e il 14% di un’offerta. modificare (La parola disco è usata, sia in ingegneria che nella vita di tutti i giorni, per designare…) Energia solare (10% per Giove).



SpaceWeather.com ha creato questa immagine composita della macchia solare di Carrington (in alto) e della più grande macchia solare della storia recente (in basso), del 2003. Le due macchie hanno all’incirca le stesse dimensioni.

Credito: Richard Carrington/NASA/SpaceWeather.com

Sebbene le macchie solari di queste dimensioni siano rare, non sono senza precedenti. Nel 2003, una macchia solare simile è stata osservata poco prima del più potente brillamento solare dei tempi moderni. Fortunatamente, la successiva espulsione di massa coronale ha colpito solo il suolo e non ha causato gravi danni.

Dall’inizio del 2023, l’attività delle macchie solari è aumentata notevolmente, superando le aspettative della NASA. Tuttavia, non è stato ancora osservato alcun punto delle dimensioni di Carrington. Il prossimo massimo solare, però, potrebbe essere più forte e arrivare prima del previsto. Gli scienziati continuano a monitorare il sole, preparandosi a qualsiasi evenienza.