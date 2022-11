واكنا الوطنية للإعلام – Fayyad continua i suoi incontri a Sharm el-Sheikh e accoglie con favore il sostegno italiano nei settori dell’energia e dell’acqua

NNA – Il ministro uscente per l’energia e l’acqua Walid Fayyad continua i suoi incontri a margine della conferenza sul cambiamento climatico a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Ha incontrato il ministro Alessandro Modiano nel padiglione italiano della conferenza, insieme all’inviato speciale del governo italiano sui cambiamenti climatici.

Durante l’incontro, il Ministro Fayyad ha elogiato “il continuo sostegno dell’Italia ad assistere il Libano in una serie di progetti nei settori dell’energia e dell’acqua, grazie all’attività dell’Ambasciata libanese”. “L’Italia a Beirut”.

Entrambe le parti hanno inoltre presentato al Libano il supporto fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano nel campo dell’efficienza energetica, in particolare in termini di riduzione dei consumi energetici nel settore delle apparecchiature, dell’elettricità e delle pompe di calore (PAC).

Il ministro Fayyad ha annunciato il suo continuo sostegno a queste iniziative e la loro importanza nel ridurre la domanda di energia in Libano, in particolare con l’aumento delle tariffe elettriche per Electricite du Liban.

Secondo gli esperti del Centro libanese per la sicurezza energetica, che hanno partecipato all’incontro, l’attuazione di progetti di efficienza energetica ridurrà la domanda fino a 300 MW in 3 anni, riducendo la bolletta elettrica del cittadino e conduce. La capacità di produzione aggiuntiva da costruire dovrebbe essere ridotta.

L’incontro si è concluso con il Ministro Modiano che ha confermato il sostegno finanziario e tecnico del governo italiano alle iniziative di efficienza energetica in Libano.

Il Ministro Fayyad incontrerà la Dott.ssa Angela Wilkinson, Direttore Esecutivo del World Energy Council. Incontrerà anche i funzionari del ministero tedesco coinvolti nelle questioni relative ai cambiamenti climatici.

Il Ministro Fayyad partecipa a un confronto con il Consiglio dei Ministri e il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, Francesco La Camera.

